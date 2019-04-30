Ледокол «Красин» войдет в программу Единой карты петербуржца

СЕГОДНЯ 13:47 2019-04-30T13:47:02+03:00

По Единой карте петербуржца на ледокол "Красин" будут пускать со скидкой. Фото: ekp.spb.ru

При ее предъявлении будут давать скидку на билет в 100 рублей

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Посещение ледокола «Красин» обойдется обладателям Единой карты петербуржца (ЕКП) на 100 рублей дешевле. Скидку в 25 процентов в музее сделают благодаря вхождению в общую социальную программу.

О нововведении заявили представители комитета по экономической политике и стратегическому планированию Северной столицы.

Также чиновники напомнили, что с 1 апреля в городе работает горячая линия по вопросам получения ЕКП. За месяц в службу поступило уже 950 обращений горожан, которые интересовались как получить карту.

Напомним, что Единая карта петербуржца - социальный проект, разработанный на основе платежной системы «МИР». Карта объединяет в себе возможности банковской, скидочной и бонусной карт, а также электронного проездного и носителя электронной подписи. На ЕКП будут поступать все социальные пособия и выплаты для льготников.

Прием заявлений на выдачу карт начинается 6 мая в банках: ВТБ, Банк Санкт-Петербург и Сбербанк. Обслуживание и выдача карты бесплатные.

ИСТОЧНИК KP.RU