Центр Петербурга встал в пробках из-за проезда военной техники на репетицию парада
Серьезные пробки парализовали днем 30 апреля центр Санкт-Петербурга. Во второй из двух рабочих дней предпраздничной недели из-за репетиции Парада Победы, на который везли военную технику, водителям пришлось подолгу стоять в заторах.
- Мост в сторону Дворцовой площади закрыт, - писали днем петербуржцы, не ожидавшие раннего перекрытия дорог.
По официальной информации, ограничение на проезд транспорта должно было начать действовать с 15:00 (сама репетиция стартует в 16:00), однако отворот поворот автомобилистам стали давать уже в час дня.
Так, перекрыты оказались Дворцовая, Воскресенская и Суворовская набережные, а также Дворцовый мост.
На Дворцовой площади в Петербурге выстроилась техника перед репетицией парада.
Впрочем, сейчас лафеты с танками уже проехали в центр Петербурга, а сама техника выстроилась ровными рядами на Дворцовой площади, готовясь к репетиции.
Напомним, что четыре дня назад первая репетиция с техникой также собрала пробки в центре Северной столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU