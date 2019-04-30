Центр Петербурга встал в пробках из-за проезда военной техники на репетицию парада

СЕГОДНЯ 15:10 2019-04-30T15:10:00+03:00

Репетиция парада на Дворцовой площади собрала пробки в центре Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже с часа дня отдельные дороги и мосты Северной столицы были полностью перекрыты для движени

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Серьезные пробки парализовали днем 30 апреля центр Санкт-Петербурга. Во второй из двух рабочих дней предпраздничной недели из-за репетиции Парада Победы, на который везли военную технику, водителям пришлось подолгу стоять в заторах.

- Мост в сторону Дворцовой площади закрыт, - писали днем петербуржцы, не ожидавшие раннего перекрытия дорог.

По официальной информации, ограничение на проезд транспорта должно было начать действовать с 15:00 (сама репетиция стартует в 16:00), однако отворот поворот автомобилистам стали давать уже в час дня.

Так, перекрыты оказались Дворцовая, Воскресенская и Суворовская набережные, а также Дворцовый мост.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/706265" frameborder="0"></iframe> На Дворцовой площади в Петербурге выстроилась техника перед репетицией парада.

Впрочем, сейчас лафеты с танками уже проехали в центр Петербурга, а сама техника выстроилась ровными рядами на Дворцовой площади, готовясь к репетиции.

Напомним, что четыре дня назад первая репетиция с техникой также собрала пробки в центре Северной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU