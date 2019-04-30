Под Коломяжским путепроводом появится первый в Петербурге памп-трек

СЕГОДНЯ 16:56 2019-04-30T17:10:30+03:00

Здесь же, в рамках проекта «Твой бюджет», появится скейт-парк

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Не зря жители Петербурга предлагали свои идеи по благоустройству города в рамках проекта «Твой бюджет». Так, благодаря инициативным горожанам, в Приморском районе появится первый в Северной столице памп-трек. Вместе с ним построят и скейт-парк.

- Площадка для велосипедистов и роллеров под Коломяжским путепроводом все-таки появится. По итогам продолжительных согласований, «Мостотрест», хоть и с оговорками, но разрешил строительство, - пишет газета «Петербургский дневник».

Сейчас районная администрация объявила конкурс на создание проекта спортивных сооружений, итоги которого подведут в мае. Еще 2-3 месяца выбранный подрядчик будет заниматься, собственно, проектированием. После этого определят сроки дальнейших работ.

Если все получится, а авторы инициативы в этом уверены, то Петербург получит не только первый памп-трек, но и первое официальное сооружение под мостом.

Справка «КП»:

Памп-трек – это замкнутая конструкция из металла и пластика, трек в виде волн и контруклонов. Такие объекты бывают двух видов - либо капитальными, с бетонным или асфальтовым покрытием, либо в виде каркасной конструкции из влагостойкой фанеры.

ИСТОЧНИК KP.RU