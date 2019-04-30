1 мая в Петербурге официально начинается сезон летних кафе
Летний Петербург невозможно представить без многочисленных туристов, снующих туда-сюда по городу и столиков летних кафе, стоящих под навесами и на террасах у ресторанов. Пока их еще мало, однако скоро они вырастут как грибы после дождя.
- С 1 мая официально открывается сезон летних кафе. Он продлится до 30 сентября, - сообщает пресс-служба городского комитета имущественных отношений (КИО).
Всего чиновники заключили более 420 договоров на размещение временных объектов питания. Львиная доля - 293 - будет пристроена в виде террас и столиков к стационарным кафе и ресторанам. Около сотни точек питания появится у некапитальных круглогодичных строений, таких как павильоны или ларьки и еще 23 - самостоятельные летние кафе.
При этом цифра не окончательная, ведь в КИО еще принимают документы. А тем коммерсантам, которые имеют договор на руках но хотят его продлить, теперь это предлагают сделать онлайн и всего за семь дней.
ИСТОЧНИК KP.RU