1 мая в Петербурге официально начинается сезон летних кафе

СЕГОДНЯ 17:57 2019-04-30T17:57:42+03:00

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Летний Петербург невозможно представить без многочисленных туристов, снующих туда-сюда по городу и столиков летних кафе, стоящих под навесами и на террасах у ресторанов. Пока их еще мало, однако скоро они вырастут как грибы после дождя.

- С 1 мая официально открывается сезон летних кафе. Он продлится до 30 сентября, - сообщает пресс-служба городского комитета имущественных отношений (КИО).

Всего чиновники заключили более 420 договоров на размещение временных объектов питания. Львиная доля - 293 - будет пристроена в виде террас и столиков к стационарным кафе и ресторанам. Около сотни точек питания появится у некапитальных круглогодичных строений, таких как павильоны или ларьки и еще 23 - самостоятельные летние кафе.

При этом цифра не окончательная, ведь в КИО еще принимают документы. А тем коммерсантам, которые имеют договор на руках но хотят его продлить, теперь это предлагают сделать онлайн и всего за семь дней.

ИСТОЧНИК KP.RU