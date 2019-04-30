Проезд по КАД от Бронки до Таллинского шоссе ограничат на две недели

СЕГОДНЯ 18:48 2019-04-30T18:48:28+03:00

Движение по КАД от Бронки до Таллинского шоссе ограничат на две недели. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

А на развязке кольцевой трассы с Выборгским шоссе на сутки перекроют два съезда

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На целых две недели дорожные работы ограничат проезд по внешней части КАД. В период с 30 апреля по 14 мая на участке от Бронки до Таллинского шоссе будет закрыта одна полоса движения. Здесь дорожным службам необходимо устранить колейность.

- В период с 20:00 30 апреля до 8:00 14 мая 2019 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности и первая полоса, по второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч, - сообщает пресс-служба УПРДОР «Северо-Запад».

На почти 30-километровом ремонтируемом участке работы будут идти отрезками по 5 километров.

Кроме этого, почти на сутки, 00:00 до 23:00 6 мая будут полностью перекрыты съезды с внутреннего кольца КАД на Выборгское шоссе в направлении Сертолово и Парголово. Здесь все еще продолжается реконструкция северного участка кольцевой автодороги.

ИСТОЧНИК KP.RU