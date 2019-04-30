До 15 лет тюрьмы грозит женщине, которая выбросила в окно пятого этажа своего сожителя-«икара»

СЕГОДНЯ 20:04 2019-04-30T20:04:13+03:00

Трагедия произошла после ссоры, когда мужчина начал философствовать о предназначении человека и может ли он летать подобно птицам

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До 15 лет тюремного заключения грозит 37-летней петербурженке, которая в момент сильного расстройства выкинула любовника из окна пятого этажа. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение в отношении женщины и передала дело в суд.

- По версии следствия, обвиняемая совместно со своим сожителем в преддверии новогодних праздников, в ночь с 27 на 28 декабря 2018 года сняла номер на 5 этаже гостиницы «Ладога», - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Далее вечер, который должен был стать приятным, пошел совсем не по сценарию. После выпитого спиртного пара начала ругаться. Затем ссора вроде бы утихла, но дама затаила обиду на своего кавалера. И вся ее злоба за испорченное настроение выплеснулась на любовника в тот момент, когда он, стоя у окна, начал рассуждать о предназначении человека и о том, может ли он летать подобно Икару.

Терпение дамы лопнуло и она вытолкнула мужчину в открытое окно. Падение с пятого этажа оказалось смертельным. А учитывая, что женщина уже была судима за причинение вреда здоровью человека, то суд может принять наиболее жесткое решение.

ИСТОЧНИК KP.RU