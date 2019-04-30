2019-04-30T20:31:40+03:00
Общество

Петербургским ветеранам и узникам концлагерей вручили ключи от новых квартир

Торжественная церемония прошла в Смольном
Петр КИБЕР
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В Смольном вручили ключи от новых квартир ветеранам и блокадникам. Фото: Пресс-служба губернатора СПбВ Смольном вручили ключи от новых квартир ветеранам и блокадникам. Фото: Пресс-служба губернатора СПб
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Сегодня, 30 апреля, в Смольный были приглашены 30 человек из числа ветеранов войны, блокадников и несовершеннолетних узников фашистских лагерей. Всем им в торжественной обстановке вручили ключи от новых квартир.

- Среди вас есть те, кто не подпадает под действие президентского Указа. Я имею в виду малолетних узников фашистских концлагерей и гетто. Город решил взять на себя заботу о них, решив их жилищные проблемы, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба губернатора Петербурга.

На эти цели правительство Северной столицы дополнительно выделило 300 миллионов рублей, чтобы все 68 семей узников лагерей, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, смогли получить квартиру до конца года.

Все жилье предоставляется в Приморском и Красногвардейском районах, там, где есть развитая инфраструктура, что крайне важно для пожилых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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