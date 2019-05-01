На Таллинском шоссе полицейские со стрельбой ловили лихача на тракторе

СЕГОДНЯ 09:14 2019-05-01T09:14:16+03:00

Пьяный водитель умело уходил от погони по полям, пока не услышал выстрелы

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Погоня, почти как в голливудских боевиках, развернулась в ночь на 30 апреля в пригороде Петербурга. Около 2:00 в районе поселка Аннино наряд ДПС заметил трактор-погрузчик, который двигался по дороге как-то неровно. В ответ на требование остановиться тракторист нажал на газ.

- Водитель на законные требования сотрудников полиции не реагировал, а попытался скрыться, съехав на грунтовую дорогу в полях между поселками Аннино и Яльгелево, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В итоге, устав гоняться за трактором по полям, стражи порядка применили табельное оружие. Лишь услышав выстрелы, тракторист понял, что дело серьезно и остановился. При проверке оказалось, что 43-летний мужчина был банально пьян. Его доставили в отделение и составили протокол за езду под градусом. Права трактористу придется отдать года на полтора.

ИСТОЧНИК KP.RU