Перчатки дадим: Петербуржцев позвали носить мигрирующих через шоссе жаб

СЕГОДНЯ 10:23 2019-05-01T10:25:41+03:00

Если у вас есть свободное время и желание спасти земноводных от гибели, то берите ведра, перчатки и приезжайте в Сестрорецк. Фото: vk.com/oopt_spb

У земноводных, живущих в Сестрорецком болоте, начался брачный период и в поисках пары они начали массово выходить на дорогу

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Спасите жаб - с таким призывом к неравнодушным петербуржцам обратились сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга. Земноводные, у которых начался брачный период, в поисках пары стали массово выходить на автодороги и гибнуть под колесами машин.

- С конца апреля по середину мая приглашаем вас принять участие в акции по спасению мигрирующих земноводных при совершении ими сезонного перехода дороги вдоль Сестрорецкого Разлива на озеро Глухое к местам размножения, - говорится в обращении, размещенном на сайте Дирекции.

На призыв уже откликнулись многие неравнодушные петербуржцы. Так, силами волонтеров вдоль трассы была натянута сетка, которая не дает жабам выскочить на дорогу. Но остановить миграцию она не в силах. Поэтому горожан призывают приехать и руками перенести земноводных в безопасное место. Тем более, что серая жаба - исчезающий вид, а помощь волонтеров может спасти около 15 тысяч жизней земноводных.

- Очень нужна ваша помощь, особенно в праздничные дни! - написали организаторы в соцсетях, пообещав выдать каждому перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU