В Петербурге началось шествие в честь Праздника Весны и Труда
Сегодня в центре Петербурга многолюдно. По случаю Дня Весны и Труда праздничные колонны горожан, собравшиеся рано утром на площади Восстания, ровно в 11:00 двинулись в сторону Дворцовой площади.
- Людей много, с транспарантами, флажками. Головная часть колонны стоит на Невском проспекте, который перекрыт для машин, - передает с места событий корреспондент «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».
Напомним, что 1 мая с 7:00 и до 14:00 будут полностью перекрыты: Невский проспект от площади Восстания до Дворцового проезда, сама площадь Восстания и часть Лиговского проспекта.
Также демонстранты пойдут еще двумя маршрутами: по Невскому проспекту до Исаакиевской площади и по Невскому и Литейному проспектам, через Литейный мост до площади Ленина. Здесь движение транспорта будет перекрываться по ходу движения колонны.
По оценкам организаторов, всего в мероприятиях примут участие около 57 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU