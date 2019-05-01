В Петербурге началось шествие в честь Праздника Весны и Труда

СЕГОДНЯ 11:11 2019-05-01T11:11:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в центре Петербурга многолюдно. По случаю Дня Весны и Труда праздничные колонны горожан, собравшиеся рано утром на площади Восстания, ровно в 11:00 двинулись в сторону Дворцовой площади.

- Людей много, с транспарантами, флажками. Головная часть колонны стоит на Невском проспекте, который перекрыт для машин, - передает с места событий корреспондент «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

Напомним, что 1 мая с 7:00 и до 14:00 будут полностью перекрыты: Невский проспект от площади Восстания до Дворцового проезда, сама площадь Восстания и часть Лиговского проспекта.

Также демонстранты пойдут еще двумя маршрутами: по Невскому проспекту до Исаакиевской площади и по Невскому и Литейному проспектам, через Литейный мост до площади Ленина. Здесь движение транспорта будет перекрываться по ходу движения колонны.

По оценкам организаторов, всего в мероприятиях примут участие около 57 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU