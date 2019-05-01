«Спасибо за победу»: Петербуржцы выстроились в живую открытку в честь 9 мая
Близится День Победы, а в этот праздник жители России не только вспоминают павших воинов, но и чествуют тех, благодаря кому удалось отстоять родную страну и разбить гитлеровскую армию. В благодарность ветеранам жители Петербурга выстроились в живую поздравительную открытку.
- Мы сделали это! Спасибо всем, кто пришёл! Живая открытка «СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ» создана! Спасибо всем, кто был с нами, - написали устроители акции в соцсетях.
По подсчетам организаторов, в мероприятии, которое прошло 30 апреля на площади Победы в Московском районе Санкт-Петербурга, пришли несколько сотен человек. Часть из них выступала в качестве группы поддержки, другие выстроились в буквы, а третьи снимали результат с квадрокоптеров и на фотоаппараты. В итоге все получилось.
Напомним, что в честь Дня Победы 9 мая на Дворцовой площади состоится парад с участием военной техники. В торжествах примет участие и боевая авиация Западного военного округа.
ИСТОЧНИК KP.RU