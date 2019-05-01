«Спасибо за победу»: Петербуржцы выстроились в живую открытку в честь 9 мая

СЕГОДНЯ 12:31 2019-05-01T12:31:32+03:00

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Близится День Победы, а в этот праздник жители России не только вспоминают павших воинов, но и чествуют тех, благодаря кому удалось отстоять родную страну и разбить гитлеровскую армию. В благодарность ветеранам жители Петербурга выстроились в живую поздравительную открытку.

- Мы сделали это! Спасибо всем, кто пришёл! Живая открытка «СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ» создана! Спасибо всем, кто был с нами, - написали устроители акции в соцсетях.

По подсчетам организаторов, в мероприятии, которое прошло 30 апреля на площади Победы в Московском районе Санкт-Петербурга, пришли несколько сотен человек. Часть из них выступала в качестве группы поддержки, другие выстроились в буквы, а третьи снимали результат с квадрокоптеров и на фотоаппараты. В итоге все получилось.

Напомним, что в честь Дня Победы 9 мая на Дворцовой площади состоится парад с участием военной техники. В торжествах примет участие и боевая авиация Западного военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU