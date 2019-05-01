Двухлетний малыш из Сестрорецка оказался в больнице, после того, как выпил чистящее средство для ванны

СЕГОДНЯ 12:57 2019-05-01T12:57:58+03:00

В Петребурге малыш выпил средство для чистки ванны и попал в больницу. Фото: Георгий КОПЫТИН

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Срочный вызов поступил врачам скорой помощи днем 30 апреля. В одном из домов на Приморском шоссе в Сестрорецке двухлетний ребенок, по недосмотру родителей, выпил средство для чистки ванны.

- Около 14:00 мальчик 2017 года рождения был госпитализирован в Детскую больницу №5 имени Филатова, - сообщает «Оперативное прикрытие».

Уже в клинике у ребенка был диагностирован химический ожог пищевода 2-й степени и желудка 3-й степени. Состояние малыша врачи оценивают как тяжелое.

По предварительной информации, семья, в которой произошло ЧП, благополучная, полная и на учете в надзорных органах не состоит. Возможно, что мать отвлеклась на другие дела, а отец мальчика в это время был на работе. В таком возрасте дети активно изучают окружающий мир и тянут в рот все, что попадает им в руки. Именно поэтому всю бытовую химию необходимо держать в недоступном для малышей месте.

Выяснением того, как ребенок мог выпить жидкость для чистки ванн, занимается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU