На Гостилицком шоссе под Петербургом произошло смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 16:33 2019-05-01T16:33:49+03:00

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Трагедией закончилось утреннее ДТП, которое произошло 1 мая на трассе а-120 под Петербургом. При столкновении со встречным грузовиком погиб водитель легкового автомобиля. Смертельная авария случилась на ровном и открытом участке дороги в светлое время суток.

- В 7:26 в Ломоносовском районе, у деревни Гостилицы, произошло столкновение двух транспортных средств. «Шевроле Круз» под управлением мужчины 1986 года рождения, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения где совершил столкновение с автопоездом «Скания» за рулем которого был 29-летний водитель, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

От удара легковушку развернуло и выбросило в кювет. На обочину, почти полностью перегородив трассу, съехал и грузовик. К сожалению, для 33-летнего водителя «Шевроле» столкновение оказалось смертельным. Его пассажир - женщина 47 лет серьезно не пострадала. но находилась в шоковом состоянии.

Сейчас все обстоятельства смертельного ДТП выясняют инспектора дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU