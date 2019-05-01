После обоюдной поножовщины 18-летний юноша и его отчим оказались в больнице

СЕГОДНЯ 17:05 2019-05-01T17:05:03+03:00

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Конфликт поколений, усиленный неприязненными отношениями, которые зачастую бывают у отчимов с пасынками, едва не привел к трагедии. В Выборгском районе Санкт-Петербурга семейные разборки закончились поножовщиной и больницей.

- 30 апреля в своей квартире дома 41 по проспекту Художников 18-летний гражданин во время ссоры со своим 42-летним отчимом, ножом нанесли удары друг другу. Оба мужчины госпитализированы, -сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После того, как оба участника драки были доставлены в клинику, врачи, поняв, что характер ран нельзя назвать случайными, вызвали полицию. Приехавшие на место стражи порядка опросили обоих пострадавших, но пока картина произошедшего до конца не ясна.

Теперь стражам порядка предстоит выяснить, кто первый схватил нож, кто прав, а кто виноват. А пока идет проверка, следователи завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Вполне вероятно, что у одного из мужчин вскоре появится новое место пребывания.

Но даже если родственники решат не обвинять друг друга, то вместе им жить явно не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU