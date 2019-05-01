День Весны и Труда Александр Дрозденко провел вместе с фермерами

СЕГОДНЯ 18:40 2019-05-01T18:40:15+03:00

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1 мая не зря называется Днем Весны и Труда. В этот день не только празднуют, но и решают рабочие моменты. Так, губернатор Ленинградской области в среду приехал в племенной завод «Петровский» в Приозерском районе, где провел выездное совещание по развитию сельских территорий и подготовке к посевной.

- 10 лет назад Ленинградская область приняла свою региональную программу социального развития села. За эти годы в сельскую инфраструктуру вложено более 10 миллиардов рублей, построено и реконструировано почти 400 объектов,- приводит слова Александра Дрозденко пресс-служба областного правительства.

Успешный опыт позволил региону стать пилотной территорией для реализации новой федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Впрочем, дела делами, а праздничного настроения никто не отменял. Проведя совещание и обсудив с руководителями сельхозпредприятий фермерские субсидии, ход посевной и строительство инфраструктуры на селе, глава 47 региона встал за мангал, чтобы угостить всех участников мероприятия шашлыком.

- С праздником Весны и Труда! - поздравил жителей области Александр Дрозденко в своем «Инстаграме».

ИСТОЧНИК KP.RU