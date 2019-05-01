2019-05-01T20:23:03+03:00
Общество

Заместитель руководителя ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Николай Роговой уволен указом президента России

Рапорт «по собственному желанию» генерал-майор написал еще 10 апреля
Петр КИБЕР
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Замначальника петербургского главка уволен со службы. Фото: 78.мвд.рфЗамначальника петербургского главка уволен со службы. Фото: 78.мвд.рф
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Президент России Владимир Путин официально уволил заместителя руководителя петербургского главка. Указом главы государства от 1 мая 2019 года генерал-майор Николай Роговой отправлен в отставку.

- Освободить от занимаемой должности генерал-майора внутренней службы Рогового Николая Михайловича, заместителя начальника Главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Кремля.

Надо сказать, что отставка была ожидаемой. Сам генерал-майор Роговой подал рапорт об увольнении по собственному желанию еще 10 апреля, когда в его адрес прозвучала критика от нового руководителя главка Романа Плугина. А она, в свою очередь, стала итогом проверки, которую устроили в петербургском управлении инспектора из Москвы.

Надо сказать, что Николай Роговой работал в своей должности с 2011 года. За время службы он был награжден медалями «За безупречную службу», «За отличие в службе» и другими наградами.

Одним указом вместе с Роговым был уволен и первый заместитель Следственного управления СК РФ по Ленинградской области Олег Тараненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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