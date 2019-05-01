На Социалистической улице во Всеволожске полыхают частные дома
Около семи часов вечера на Социалистической улице в микрорайоне Мельничный ручей, что во Всеволожске вспыхнул частный дом. Огонь мгновенно охватил деревянную постройку, а столб дыма, поднимавшийся от пожара, было видно за несколько километров.
- Горит частный особняк, всех вывели на улицу. Пожарные на месте, борются с огнем, - пишут местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На Социалистической улице во Всеволожске полыхает частный дом. Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
По фотографиям, которые публикуют очевидцы происшествия в соцсетях видно, что площадь возгорания достаточно большая. По некоторым данным, на одном участке могут гореть сразу три соседних дома. Возможно, что огонь успел перекинуться и на другие постройки.
Во Всеволожске на Социалистической улице произошел сильный пожар.
В настоящее время на месте ЧП работают несколько пожарных расчетов. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна.
ИСТОЧНИК KP.RU