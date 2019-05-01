2019-05-01T23:09:21+03:00
Происшествия

На Социалистической улице во Всеволожске полыхают частные дома

Столб черного дыма виден за несколько километров от места ЧП, а пламя практически полностью уничтожило здание [видео]
Петр КИБЕР
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На социалистической улице во Всеволожске горит один или несколько соседних домов. Фото: vk.com/spb_todayНа социалистической улице во Всеволожске горит один или несколько соседних домов. Фото: vk.com/spb_today
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Около семи часов вечера на Социалистической улице в микрорайоне Мельничный ручей, что во Всеволожске вспыхнул частный дом. Огонь мгновенно охватил деревянную постройку, а столб дыма, поднимавшийся от пожара, было видно за несколько километров.

- Горит частный особняк, всех вывели на улицу. Пожарные на месте, борются с огнем, - пишут местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На Социалистической улице во Всеволожске полыхает частный дом. Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

По фотографиям, которые публикуют очевидцы происшествия в соцсетях видно, что площадь возгорания достаточно большая. По некоторым данным, на одном участке могут гореть сразу три соседних дома. Возможно, что огонь успел перекинуться и на другие постройки.

Во Всеволожске на Социалистической улице произошел сильный пожар.

В настоящее время на месте ЧП работают несколько пожарных расчетов. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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