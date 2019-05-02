В Петербурге арестовали капитана затонувшего в Финском заливе катера

СЕГОДНЯ 09:16 2019-05-02T09:16:16+03:00

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В Петербурге продолжается расследование уголовного дела, возбужденного после крушения прогулочного катера в Финском заливе. В «нарушении правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человек» обвинили владельца судна, предпринимателя Владимира Николаева. Именно он был в тот день за штурвалом корабля. В среду, 1 мая, Кировский районный суд арестовал судоводителя на два месяца.

Напомним, трагедия произошла недалеко от Канонерского острова в субботу, 27 апреля. Прогулочный катер, на борту которого находилось девять человек, перевернулся и пошел ко дну. Спасатели достали из воды восьмерых. Одна пассажирка скончалась в больнице. Вероятной причиной считается переохлаждение. Еще один мужчина пропал без вести. Как потом выяснил Следственный комитет, он отправился в плавание без спасательного жилета. Их не хватило на всех отдыхающих.

О хозяине судна известно, что он владеет несколькими компаниями. Николаев занимается продажей топлива и ресторанным бизнесом. Максимальное наказание, которое грозит предпринимателю - до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU