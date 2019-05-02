2019-05-02T10:00:36+03:00
Спорт

«Нас ждет сложный матч»: Сергей Семак рассказал о предстоящей встрече «Зенита» с «Ахматом»

Футболисты сыграют на поле в Грозном. Начало 4 мая в 16:30
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак оценил предстоящий матч с "Ахматом".Главный тренер "Зенита" Сергей Семак оценил предстоящий матч с "Ахматом".Фото: Александр ГЛУЗ
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В субботу, 4 мая, «Зенит» сразится на поле с серьезным соперником – ФК «Ахмат». Для петербургской команды это будет ответственный матч. В этой игре сине-бело-голубые могут досрочно завоевать звание чемпионов России. В преддверии встречи главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как команда готовится к игре. По словам наставника, спортсменам на поле придется выложиться на полную.

- «Ахмат» - опытная, организованная команда, которая умеет и знает, как играть в футбол. Достаточно надежно проводит и домашние матчи, и выездные, - цитирует тренера пресс-служба футбольного клуба. - Не позволяет соперникам создавать много моментов у своих ворот, достаточно активно действует в атаке. И на флангах, и в центре поля есть индивидуально сильные футболисты с хорошо поставленным ударом. Опасные стандарты. Сбалансированная команда.

Сейчас футболисты уже готовятся к предстоящей игре. Главное, что им нужно сделать - восстановить силы после последних трех матчей.

- Все они были сложные, напряженные, затрачено колоссальное количество сил и эмоций, сказал Семак. - Нужно прийти в себя. Мы еще ничего не решили, ничего не добились. Нужно работать и готовиться. Нас ждет очень сложный матч, должны к нему готовиться на сто процентов и подойти к игре в хорошем состоянии, чтобы победить.

Игра начнется в 16.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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