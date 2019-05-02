2019-05-02T10:57:05+03:00
Происшествия

В поселке Славянка муж напал на жену с ножом во время застолья

За жизнь пострадавшей женщины борются врачи
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Женщину госпитализировали с колото-резаными ранами.Женщину госпитализировали с колото-резаными ранами.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Семейная драма произошла в ночь на 2 мая в поселке Славянка. Медики спасают жизнь женщине, пострадавшей во время праздничного застолья. Между супругами вспыхнула ссора, из-за которой мужчина набросился на жену с ножом.

На место ЧП прибыли сотрудники скорой помощи и госпитализировали женщину в тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали у нее множественные колото-резаные раны различных частей тела. О происшествии они сообщили в полицию. Правоохранители экстренно прибыли по указанному адресу - в один из домов по Колпинскому шоссе.

Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД по Петербурге и Ленинградской область, сейчас нападавший задержан. Известно, что ему 32 года. Во время ссоры он и его возлюбленная были пьяны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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