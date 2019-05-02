В Невском районе Петербурга дотла выгорели четыре «люксовых» автомобиля
Серьезный пожар произошел во дворе дома № 25 на улице Коллонтай 2 мая. Четыре дорогих иномарки сгорели дотла. Еще три автомобиля выгорели частично.
- Очень страшно было, первый взрыв был очень сильный. Люди кричали, - рассказывают жители окрестных домов.
Пламя озарило весь двор. Фото: группа "ДТП и ЧП" ВКонтакте.
Спасателям, экстренно прибывшим на место ЧП, понадобилось полчаса, чтобы усмирить огонь. Как позднее выяснили полицейские, первым вспыхнул Кадиллак Эскалэй. От него пламя перекинулось на другие авто, припаркованные рядом.
- Среди низ машины Митсубиши, два БМВ, Опель, Лексус и Фольксваген, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. - В результате пожара пострадавших нет.
На месте работали сотрудники МЧС. Фото: группа "ДТП и ЧП" ВКонтакте.
По предварительной информации, поджог совершили двое неизвестных. Их сейчас разыскивают правоохранители. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU