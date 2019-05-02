В Невском районе Петербурга дотла выгорели четыре «люксовых» автомобиля

СЕГОДНЯ 11:57 2019-05-02T12:02:03+03:00

Так выглядят пострадавшие во время пожара авто. Фото: группа "ДТП и ЧП" ВКонтакте.

Еще три машины пострадали частично. Поджигателей разыскивают

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Серьезный пожар произошел во дворе дома № 25 на улице Коллонтай 2 мая. Четыре дорогих иномарки сгорели дотла. Еще три автомобиля выгорели частично.

- Очень страшно было, первый взрыв был очень сильный. Люди кричали, - рассказывают жители окрестных домов.

Пламя озарило весь двор. Фото: группа "ДТП и ЧП" ВКонтакте.

Спасателям, экстренно прибывшим на место ЧП, понадобилось полчаса, чтобы усмирить огонь. Как позднее выяснили полицейские, первым вспыхнул Кадиллак Эскалэй. От него пламя перекинулось на другие авто, припаркованные рядом.

- Среди низ машины Митсубиши, два БМВ, Опель, Лексус и Фольксваген, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. - В результате пожара пострадавших нет.

На месте работали сотрудники МЧС. Фото: группа "ДТП и ЧП" ВКонтакте.

По предварительной информации, поджог совершили двое неизвестных. Их сейчас разыскивают правоохранители. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU