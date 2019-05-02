2019-05-02T14:59:37+03:00
Общество

С начала года из Петербурга отправили на родину больше 400 мигрантов

Чаще всего нелегалы приезжают в Северную столицу из Узбекистана
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Нелегалы не смогут вернуться в Россию в течение 5 лет.Нелегалы не смогут вернуться в Россию в течение 5 лет.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

За четыре месяца текущего года из Петербурга выдворили 426 мигрантов. Все они находились в городе незаконно. Согласно статистике, озвученной УФССП России по Санкт-Петербургу, чаще всего законодательство нарушают нелегалы из Узбекистана. Из этой страны в Петербург прибыли 57% выдворенных. На втором месте Таджикистан – 20%.

- Кроме них, сроки пребывания на территории России нарушили граждане Украины, Индии, Азербайджана, Камеруна, Нигерии, Египта, Алжира, Марокко, Гвинеи и других стран, - уточняют в пресс-службе ведомства.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности. Они не смогут вернуться в Россию ближайшие пять лет.

Согласно результатам исследования, опубликованных Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС в апреле, в прошлом году приток мигрантов достиг исторического минимума. По сравнению с 2017, число приехавших в Россию сократилось на 4 %.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Питер, большое спасибо»: 25-летний форвард Николай Прохоркин ушел из СКА
В Невском районе Петербурга дотла выгорели четыре «люксовых» автомобиля
В поселке Славянка муж напал на жену с ножом во время застолья
«Нас ждет сложный матч»: Сергей Семак рассказал о предстоящей встрече «Зенита» с «Ахматом»
В Петербурге арестовали капитана затонувшего в Финском заливе катера
На Социалистической улице во Всеволожске полыхают частные дома
На Петербург и Ленинградскую область надвигается сильный ветер с дождем
Заместитель руководителя ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Николай Роговой уволен указом президента России
День Весны и Труда Александр Дрозденко провел вместе с фермерами
На майские праздники Петербург и Москву свяжут два дополнительных поезда
Петербуржцев попросили не делать фото с дикими животными
После обоюдной поножовщины 18-летний юноша и его отчим оказались в больнице
На Гостилицком шоссе под Петербургом произошло смертельное ДТП
Двухлетний малыш из Сестрорецка оказался в больнице, после того, как выпил чистящее средство для ванны
«Спасибо за победу»: Петербуржцы выстроились в живую открытку в честь 9 мая
Малообеспеченные семьи в Петербурге будут определять по-новому
В Петербурге началось шествие в честь Праздника Весны и Труда
Перчатки дадим: Петербуржцев позвали носить мигрирующих через шоссе жаб
На Таллинском шоссе полицейские со стрельбой ловили лихача на тракторе
1 мая в Петербурге будет солнечным и теплым