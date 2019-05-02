С начала года из Петербурга отправили на родину больше 400 мигрантов

СЕГОДНЯ 14:55 2019-05-02T14:59:37+03:00

Нелегалы не смогут вернуться в Россию в течение 5 лет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Чаще всего нелегалы приезжают в Северную столицу из Узбекистана

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За четыре месяца текущего года из Петербурга выдворили 426 мигрантов. Все они находились в городе незаконно. Согласно статистике, озвученной УФССП России по Санкт-Петербургу, чаще всего законодательство нарушают нелегалы из Узбекистана. Из этой страны в Петербург прибыли 57% выдворенных. На втором месте Таджикистан – 20%.

- Кроме них, сроки пребывания на территории России нарушили граждане Украины, Индии, Азербайджана, Камеруна, Нигерии, Египта, Алжира, Марокко, Гвинеи и других стран, - уточняют в пресс-службе ведомства.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности. Они не смогут вернуться в Россию ближайшие пять лет.

Согласно результатам исследования, опубликованных Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС в апреле, в прошлом году приток мигрантов достиг исторического минимума. По сравнению с 2017, число приехавших в Россию сократилось на 4 %.

ИСТОЧНИК KP.RU