С начала года из Петербурга отправили на родину больше 400 мигрантов
За четыре месяца текущего года из Петербурга выдворили 426 мигрантов. Все они находились в городе незаконно. Согласно статистике, озвученной УФССП России по Санкт-Петербургу, чаще всего законодательство нарушают нелегалы из Узбекистана. Из этой страны в Петербург прибыли 57% выдворенных. На втором месте Таджикистан – 20%.
- Кроме них, сроки пребывания на территории России нарушили граждане Украины, Индии, Азербайджана, Камеруна, Нигерии, Египта, Алжира, Марокко, Гвинеи и других стран, - уточняют в пресс-службе ведомства.
Всех нарушителей привлекли к административной ответственности. Они не смогут вернуться в Россию ближайшие пять лет.
Согласно результатам исследования, опубликованных Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС в апреле, в прошлом году приток мигрантов достиг исторического минимума. По сравнению с 2017, число приехавших в Россию сократилось на 4 %.
ИСТОЧНИК KP.RU