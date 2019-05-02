2019-05-02T15:37:28+03:00
Спорт

«Питер, большое спасибо»: 25-летний форвард Николай Прохоркин ушел из СКА

Спортсмен заключил контракт с американской командой «Лос-Анджелес Кингз»
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Николай Прохоркин играл за СКА три года. Фото: пресс-служба ХК "СКА".Николай Прохоркин играл за СКА три года. Фото: пресс-служба ХК "СКА".
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Форвард петербургского СКА Николай Прохоркин официально покинул команду. За три года он провел 162 игры и стал одним из самых результативных игроков клуба.

- Вместе с командой Прохоркин выиграл российское чемпионство и Кубок Гагарина, в качестве игрока СКА помог сборной России завоевать золотые медали Олимпийских игр, - отметили в пресс-службе ХК. - Нападающий провел 162 игры в сине-красной форме и набрал 104 очка.

Сам Прохоркин опубликовал трогательный пост в инстаграм. Хоккеист поблагодарил команду за время, проведенное вместе, и всех болельщиков, которые яростно поддерживают игроков на матчах.

- Огромный респект болельщикам, каждая игра в Ледовом была незабываемая! Спасибо всем ребятам, с которыми мы бились бок о бок 3 года вместе. Спасибо клубу СКА, руководителям и тренерскому штабу за проделанную работу! – написал Прохоркин. - Огромное спасибо ребятам из персонала, которые каждый день помогали нам и трудились. Питер, большое спасибо.

Следующий сезон Николай Прохокин проведет в форме американской команды «Лос-Анджелес Кингз».

ИСТОЧНИК KP.RU

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