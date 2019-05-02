2019-05-02T16:59:43+03:00
Общество

Мокрый снег и штормовой ветер: Спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Петербурге

В пятницу, 3 мая, воздух прогреется лишь до +6 градусов
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Порывы ветра достигнут 23 метров в секунду.Порывы ветра достигнут 23 метров в секунду.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Майские праздники омрачит капризная петербургская погода. Поездку на шашлыки придется перенести. Спасатели предупреждают жителей города о мокром снеге и сильном ветре. Очень сильном. По прогнозам синоптиков, порывы достигнут 23 метров в секунду.

- Мокрый снег пройдет ночью. Днем осадки продолжатся, - сообщают в ГУ МЧС по Петербургу. - Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +4...+6. Ветер юго-западный западный 8-13 м/с, порывы 18-23 м/с. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем повышаться.

В субботу немного потеплеет – до +12. Однако штормовой ветер продолжит досаждать петербуржцам.

Ведомство просит горожан быть внимательнее. Лучше держаться подальше от рекламных баннеров, старых деревьев и других шатких конструкций. Кроме того, из-за снега ухудшится видимость на дорогах.

- Водителям рекомендуется произвести замену летней резины на зимнюю, - предупреждают в ведомстве. - Чтобы избежать аварии, следует соблюдать скоростной режим, увеличить интервал и дистанцию до соседних машин, а также не делать ненужные маневры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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