В Ленинградской области упавшее на машину дерево убило пенсионерку

СЕГОДНЯ 20:10 2019-05-02T20:16:42+03:00

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В городе Волхов Ленинградской области старый тополь убил женщину. Жуткое ЧП произошло 2 мая. Около 14.30 автомобиль Рено «Логан» двигался по улице Гагарина. Неожиданно раздался треск и дерево рухнуло на машину. Удар пришелся на правую сторону. Пенсионерка, сидевшая на пассажирском месте, скончалась от полученных травм. Водителя, 62-летнего мужчину, госпитализировали. По предварительной информации, он получил травмы средней степени тяжести. В УГИБДД по Петербургу и Ленобласти "Комсомольской правде" сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Как рассказали местные жители, тополь был старым. По словам Анны Смирновой, в том же месте на нее сегодня свалилась ветка.

- Сегодня там проходила, веткой по голове получила. Легко отделалась, - горит женщина.

Водителя госпитализировали. vk.com/podslushano_volhov.

Волховчане возмущаются, что не первый год жалуются на гнилые деревья. Однако ничего не меняется.

- Этот сухостой уже там несколько лет стоял, - говорит Алексей Титов. - Никому дела до него не было.

Ранее "Комсомольская правда" сообщала об ухудшении погоды в Петербурге. Спасатели предупреждают, что 3 мая порывы ветра достигнут 23 метров в секунду. Они просят держаться подальше от неустойчивых конструкций и рекламных билбордов.

ИСТОЧНИК KP.RU