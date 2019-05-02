2019-05-02T23:26:45+03:00
Происшествия

В Петербурге водитель легковушки скончался после столкновения с фурой

Автомобиль выбросило на встречную полосу
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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После удара машину улетела в кювет. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".После удара машину улетела в кювет. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".
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Авария с фурой и двумя легковушками произошла вечером 2 мая. В Ломоносовском районе Ленинградской области, на 3 километре дороги Ропша-Марьино, водитель «Шкоды» не справился я управлением и выскочил на встречную полосу. В этот момент там шел большегруз. После удара леговушка задела еще одну машину, «Ладу», и вылетела в кювет.

В УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области «Комсомольской правде» сообщили, что авария произошла в 19:35. 48-летний водитель «Шкоды» от полученных травм погиб на месте. На кадрах с места ДТП, опубликованных очевидцами, видно, что машина сильно пострадала во время столкновения. Многотонная фура смяла легковушку, будто та сделана из бумаги. У грузовика серьезно пострадала кабина.

В ведомстве отмечают, что сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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