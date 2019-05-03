2019-05-03T00:02:10+03:00
Дом. Семья

Петербуржцам покажут лучших лошадей России и мира

В Северной столице открылась Международная выставка «Иппосфера»
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Лучшие лошади со всей России приехали в Петербург. 2 мая в Северной столице стартовала международная конная выставка «Иппосфера». В течение четырех дней зрители увидят показательные шоу, парады пород, костюмированные и театрализованные представления клубов. Всего в форуме участвуют более 200 лошадей.

- Зрители смогут выбрать самую красивую лошадь выставки, лучшее показательное выступление каждого дня, лучшего берейтора ринга в ежедневном параде пород, - рассказывают организаторы. - Для желающих поближе познакомиться с лошадьми будет работать открытая конюшня.

В этом году на выставку приехали участники из 12 регионов России. Многие из них доказали свое превосходство не только в России, но и за рубежом. Познакомиться с орловским рысаком, тинкером и русским тяжеловозом петербуржцы могут в «Экспофоруме» до 5 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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