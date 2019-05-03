Петербуржцам покажут лучших лошадей России и мира
Лучшие лошади со всей России приехали в Петербург. 2 мая в Северной столице стартовала международная конная выставка «Иппосфера». В течение четырех дней зрители увидят показательные шоу, парады пород, костюмированные и театрализованные представления клубов. Всего в форуме участвуют более 200 лошадей.
- Зрители смогут выбрать самую красивую лошадь выставки, лучшее показательное выступление каждого дня, лучшего берейтора ринга в ежедневном параде пород, - рассказывают организаторы. - Для желающих поближе познакомиться с лошадьми будет работать открытая конюшня.
В этом году на выставку приехали участники из 12 регионов России. Многие из них доказали свое превосходство не только в России, но и за рубежом. Познакомиться с орловским рысаком, тинкером и русским тяжеловозом петербуржцы могут в «Экспофоруме» до 5 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU