Петербуржцам покажут лучших лошадей России и мира

СЕГОДНЯ 00:02 2019-05-03T00:02:10+03:00

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Лучшие лошади со всей России приехали в Петербург. 2 мая в Северной столице стартовала международная конная выставка «Иппосфера». В течение четырех дней зрители увидят показательные шоу, парады пород, костюмированные и театрализованные представления клубов. Всего в форуме участвуют более 200 лошадей.

- Зрители смогут выбрать самую красивую лошадь выставки, лучшее показательное выступление каждого дня, лучшего берейтора ринга в ежедневном параде пород, - рассказывают организаторы. - Для желающих поближе познакомиться с лошадьми будет работать открытая конюшня.

В этом году на выставку приехали участники из 12 регионов России. Многие из них доказали свое превосходство не только в России, но и за рубежом. Познакомиться с орловским рысаком, тинкером и русским тяжеловозом петербуржцы могут в «Экспофоруме» до 5 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU