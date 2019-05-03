СЕГОДНЯ 13:07 2019-05-03T13:07:16+03:00

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Звезда мирового бокса Рой Джонс-младший – серебряный призер Олимпийских игр 1988 года, абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе и лучший боксер мира 1996, 1999 и 2003 годов – едет в Петербург. С 7 по 11 мая здесь пройдет Кубок губернатора по боксу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/706619" frameborder="0"></iframe> Рой Джонс-младший едет в Петербург.Видео: Кубок губернатора Санкт-Петербурга по боксу

– Я лечу в Северную столицу России по приглашению Санкт-Петербургской федерации бокса, где состоится большой турнир и соберется много боксеров, – говорит Рой Джонс. – Постараюсь привнести как можно больше в развитие бокса Петербурга: проведу открытую тренировку, посмотрю на местные таланты. Также я посмотрю участников турнира, молодые таланты со всего мира. Возможно, кто-то из них станет следующим Роем Джонсом-младшим.

Кубок губернатора Санкт-Петербурга проходит с 2009 года и в этот раз будет юбилейным. Сильнейшие боксеры Европы и Азии, Америки и Африки встретятся на «М1-Арене».

– Кубок-2019 обещает стать еще представительнее, чем прошлогодний: заявки на участие подали команды более чем пятнадцати стран, в числе которых – Бразилия, Казахстан, Куба, Узбекистан, Шотландия и многие другие, – сообщают организаторы. – Впервые за историю Кубка в нем поучаствуют спортсмены из Африки – команды Сьерра-Леоне и Гвинеи.

ИСТОЧНИК KP.RU