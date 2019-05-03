2019-05-03T14:23:01+03:00
Происшествия

На месте пожара на шоссе Революции нашли четыре мины и снаряда времен Великой Отечественной

К счастью, все оказались пустыми
Анна ПОСЛЯНОВА
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Снаряды отправили на утилизацию. Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиСнаряды отправили на утилизацию. Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Пожар начался в доме №88 по шоссе Революции вчера вечером, 2 мая. В здании работает множество торговых компаний и офисов. В 23:10, когда, потушив пожар, спасатели осматривали один из корпусов, то обнаружили закопченные снаряды. На место ту же выехал ОМОН.

– Дежурная группа инженерно-технического отдела обследовала в одном из помещений на третьем этаже здания четыре предмета, похожих на снаряды, – сообщили «Комсомолке» в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Корпуса мин и снарядов времен Великой Отечественной войны были пустыми, без разрывного заряда, поэтому не представляли никакой опасности.

Как пустые мины и снаряды попали в административно-производственное здание, непонятно. Вероятно, они стали добычей «черных копателей», которые превратили их в безопасный сувенир.

Но, несмотря на отсутствие опасности, люди в форме забрали снаряды и мины и отправили их на утилизацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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