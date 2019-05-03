2019-05-03T14:44:10+03:00
Звезды

Анастасия Волочкова помирилась с матерью после многих лет вражды

Артистка ждет маму у себя в гостях
Анна ПОСЛЯНОВА
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Раньше балерина утверждала, что бабушка плохо влияет на внучку и всеми силами пытается испортить им жизньРаньше балерина утверждала, что бабушка плохо влияет на внучку и всеми силами пытается испортить им жизньФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Поклонники Анастасии Волочковой с интересов наблюдают не только за снимками, с которых балерина позирует в шпагатах и ярких нарядах, но и за ее семейной жизнью. Много лет артистка враждовала с собственной мамой Тамарой Владимировной. Но теперь, похоже, распрям пришел конец.

Вчера вечером, 2 мая, Волочкова опубликовала в своем «Инстаграме» фото дочери Ариадны и мамы и снабдила его нежной подписью:

«Мои милашки. Мама и Аришка в Питере. Как я рада!!! Мои любимые! Жду дома».

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Мои милашки. Мама и Аришка в Питере. Как я рада!!!!! Мои любимые! Жду дома.
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Любопытно, что раньше балерина утверждала, что бабушка плохо влияет на внучку и всеми силами пытается испортить им жизнь. На отдыхе артистка не останавливалась с мамой в одном отеле, да и летали в теплые края они порознь.

Добрую весть подписчики Анастасии Волочковой восприняли радостно: пост собрал уже почти семь тысяч «лайков».

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Но хейтерам не стоит сразу набрасываться на Анастасию. Волочковарассказала в своем "Инстаграме", что папу привезли в пансионат на этот раз всего на один день - на праздник в честь Нового года. Благотворительный концерт организовали друзья Анастасии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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