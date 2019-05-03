2019-05-03T16:27:32+03:00
Общество

В День рождения спама в Петербурге появилось граффити с Пушкиным, разгребающим письма

Поэта нарисовали рядом с офисом косметической компании, работающей в формате сетевого маркетинга
Анна ПОСЛЯНОВА
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Граффити нарисовали в саду Некрасова. Фото: Леша БурстонГраффити нарисовали в саду Некрасова. Фото: Леша Бурстон
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Сегодня, 3 мая, в мире «отмечают» День рождения спама: именно в этот день 41 год назад компания DEC разослала своим клиентам четыреста сообщений о новых мини-компьютерах. К такому событию в Петербурге нарисовали граффити. Его героем стал Александр Сергеевич Пушкин.

– Недавно я пофантазировал на тему того, как бы выглядел спам во времена Александра Сергеевича Пушкина, – рассказывает автор граффити, петербургский уличный художник Леша Бурстон. – Судя по удивленному взгляду, поэт ждал письма от Натальи Гончаровой, но вместо этого получил целую пачку литературы рекламного характера от навязчивого продавца.

Граффити появилось в саду Некрасова, рядом с главным офисом одной косметической компании, которая работает по принципу сетевого маркетинга. По мнению автора стрит-арта, «работники компании давно стали всероссийским мемом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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