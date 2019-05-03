В «Ночи музеев» поучаствую 28 музеев Ленобласти

СЕГОДНЯ 16:55 2019-05-03T16:55:46+03:00

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«Ночь музеев» пройдет в Петербурге и Ленобласти с 18 на 19 мая. Всего в акции поучаствуют 120 музеев и концертных залов, библиотек и галерей двух регионов, причем 12 из них откроют свои двери для посетителей-полуночников впервые. Каждый подготовил уникальную программу. И по всем ним можно будет пройтись по одному билету.

В Ленобласти гостей будут ждать 28 музеев. Среди них и центральная площадка всех музеев области – выставочный зал «Смольный». Он посвятит ночь арапу Петра Великого – Абраму Петровичу Ганнибалу.

– Выставка называется «Запретный плод в мундире» и рассказывает о знаменитом прадеде Пушкина, который был одним из первых, кто поверил в великое будущее неказистого клубня картофеля и стал выращивать его в своем поместье в Суйде, – сообщают в Администрации Ленобласти. – Благодаря трудам Ганнибала в Суйде появился парк с аллеями, каналами, беседкой, солнечными часами, а также первые в России обширные картофельные поля. В музее-усадьбе «Суйда» хранится старинный сундук, в котором Ганнибал привез клубни картофеля из Европы.

В самом музее-усадьбе «Суйда» ночных гостей встретит ключница. Она расскажет об усадьбе, диковинных идеях нового владельца, его научных затеях, детях и долгожданных внуках.

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ИСТОЧНИК KP.RU