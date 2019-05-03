Из квартиры на Парадной вынесли золотые монеты и слитки

СЕГОДНЯ 17:27 2019-05-03T17:27:47+03:00

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Квартира в элитарном жилом квартале на Парадной улице, через дорогу от Таврического сада, стала объектом интереса воров-домушников. Как показали записи камер видеонаблюдения и показания хозяина, в ночь с 1 на 2 мая, с 02:05 до 04:45 часов, двое взломали замок входной двери квартиры в доме №3 корпус 2 и проникли в жилище, где деньги лежат.

Жителей квартиры в этот момент дома не оказалось. По всей видимости, преступники выжидали, пока она останется пустой.

– Из квартиры похитили золотые монеты и золотые слитки, – сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Стоимость похищенного превышает один миллион рублей.

По факту кражи в особо крупном размере, то есть на сумму больше миллиона рублей, уже завели уголовное дело. Паре преступников, когда их поймают, будет грозить по десять лет тюрьмы и по миллионному штрафу.

ИСТОЧНИК KP.RU