Петербургских уличных художников задержали в Ижевске из-за дельфинов

СЕГОДНЯ 18:28 2019-05-03T18:29:15+03:00

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Странная история приключилась с уличными художниками из Петербурга в Ижевске. Член арт-группы «Явь» – ее последние граффити в городе на Неве – Егор Летов (уже частично закрашенный) и Валентина Терешкова, а самая известная (закрашенная) работа посвящена жертвам теракта в метро – Дмитрий Коновалов и его товарищ оказались в отделении из-за любви к дельфинам.

В ночь на 1 мая молодые люди решили нарисовать на асфальте напротив местного дельфинария граффити, в котором изобразили бы дельфина в тесном аквариуме.

– Ребята успели нанести лишь первый слой краски, когда приехала полиция, – сообщают в арт-группе. – У них сразу забрали телефоны, потребовали пароли, стали читать личную переписку. Вскоре приехал «хозяин» дельфинария.

В отделении, по данным художников, Дмитрия и его друга продержали девять часов, не давая позвонить, попить или выйти в туалет.

– Дмитрий хотел подписать свой рисунок псевдонимом Otto – «хозяин» дельфинария увидел в этом свастику. Полиция во время чтения личных сообщений на телефонах увидела слово «террор». Из всего этого сделали вывод, что парни занимаются пропагандой терроризма, – сообщают в объединении. – «Хозяин» написал на ребят заявление о возбуждении уголовного дела в связи с пропагандой фашизма, нацизма и терроризма.

ИСТОЧНИК KP.RU