СЕГОДНЯ 19:00 2019-05-03T19:00:41+03:00

Дорожная ситуация в районе развязки в целом спокойная. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

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Зрелищная авария произошла сегодня, 3 мая, около 17:10 в районе перекрестка проспекта Славы и Белградской улицы.

– Мужчина-водитель на автомобиле «Ниссан» не справился с управлением, наехал на ограждение и опрокинулся, – сообщают в УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/706686" frameborder="0"></iframe> На проспекте Славы перевернулась иномарка.Видео: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

По словам местных автомобилистов, поворот там крутой и вписаться в него действительно сложно. Недаром аварии на этом месте, увы, не редкость.

– В результате аварии никто не пострадал, – добавляют в ГИБДД.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», дорожная ситуация в районе развязки в целом спокойная. Перекресток Белградской с проспектом Славы автомобили переезжают со скоростью около 10 километров в час. На соседнем перекрестке, Витебского и Типанова, движение местами чуть медленнее, до семи километров в час. По соседству, на Типанова, перекладывают теплосети, что немного мешает проезду.

ИСТОЧНИК KP.RU