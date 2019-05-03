2019-05-03T20:21:10+03:00
Происшествия

Нетрезвый мужчина прогулялся по телецентру в Луге

Посторонний и на вышку бы влез, если бы не бдительный охранник
Анна ПОСЛЯНОВА
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Трезветь нарушителя охранного режима отправили в отделение полицииТрезветь нарушителя охранного режима отправили в отделение полицииФото: Евгения ГУСЕВА
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Море по колено, телевышка по плечу. 33-летний житель Ленобласти, конечно, не переплюнул сибиряка, который подшофе заночевал в императорских покоях Павловского дворца, но, пригубив, едва не покорил телецентр города Луга. Постороннего мужчину заметили на территории вчера, 2 мая, примерно в восемь часов вечера.

– На охраняемом объекте, расположенном в доме №4 по Пионерской улице, сработала тревожная кнопка, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – На месте выяснилось, что ее нажал сотрудник охраны телецентра, когда заметил, что неизвестный перелез через забор и направляется к зданию.

Долго ловить выпивоху не пришлось: мужчину быстро нашли рядом с телевышкой и задержали. Трезветь нарушителя охранного режима отправили в отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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