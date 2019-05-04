Праздник корюшки в Петербурге возглавил топ майских гастрособытий

СЕГОДНЯ 10:13 2019-05-04T10:13:08+03:00

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Отведать корюшки в разгар весны – это петербургская традиция. А праздник, посвященный этой рыбке, признали самым интересным гастрономическим событием в мае во всей России. Рейтинг представило аналитическое агентство ТурСтат. И петербургский Праздник корюшки в нем возглавил десятку событий гастротуризма.

В этом году фестиваль пройдет в 11 и 12 мая в ЛенЭкспо. В программе не только поедание корюшки, но и рыбный рынок, сувенирные ряды, состязание рыбаков, фотоконкурс «Рыба моей мечты», выставка арт-объектов и «Генеральская уха» из 1000-литрового котла.

Кстати, в топ-10 «праздников живота» вошли также и Фестиваль мидий во Владивостоке и Хабаровске, «Фомина яишня» в Новом Осколе, «ЯйцеФест» в Павловском Посаде, праздник «Хлеба и Молока» в Калининграде, «День калмыцкого чая» в Элисте, фестиваль яйца «Кукарекино» в Сатинке, «Верещагин СырFest» в Конаково, «Кухня Рязанского края» в Рязани и Российский ресторанный фестиваль в разных городах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU