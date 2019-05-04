2019-05-04T11:19:29+03:00
Общество

В Петербурге потеплеет к 9 мая

Погода в городе наладится ко вторым длинным выходным
Евгения МОСКВИНА
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День Победы в Петербурге обещает быть теплым и солнечным.День Победы в Петербурге обещает быть теплым и солнечным.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Дождь, холод и сильный ветер – такой погодой «порадовал» Петербург во время майских праздников. Виной всему атлантический циклон. Но с приближением будней в городе становится чуть теплее. И уже в субботу, 4 мая, воздух прогреется от +8 до +10. В воскресенье синоптики обещают до +12, а короткая рабочая неделя начнется с уверенных +10 градусов. И хотя на ближайшие дни в Северной столице остаются дожди, но они будут небольшими.

Впрочем, не за горами еще одни длинные выходные – с 9 по 12 мая. И они окажутся значительно теплее первых. Синоптики обещают, что к 9 мая в городе потеплеет до +16 градусов. И судя по данным метеослужб, День Победы может порадовать петербуржцев ясной солнечной погодой. А к концу следующей недели можно ждать и до +19 градусов за окном.

Напомним, что накануне Гидрометцентр России объявил в Петербурге и Ленинобласти желтый уровень опасности. 3 мая в двух регионах властвовал сильный ветер. Предупреждали петербуржцев и о возможных сильных порывах в субботу, 4 мая: ветер может достичь скорости до 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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