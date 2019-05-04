В Петербурге на Радоницу запустят больше трамваев и троллейбусов

СЕГОДНЯ 13:03 2019-05-04T13:10:02+03:00

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Во вторник, 7 мая, в Северной столице усилят движение общественного транспорта. А именно больше станет троллейбусных маршрутов № 9, 14, 20, 25, 38 и 40. К ним также добавятся и трамваи № 25, 27 и 58. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Горэлектротранс».

Количество общественного транспорта увеличат в связи с православным праздником - Радоницей. Это день первого общецерковного поминовения умерших после Пасхи. В этот день в петербургских храмах будут служиться Литургии и Панихиды.

Напомним, что 7 мая в Северной столице также состоится генеральная репетиция Парада ко Дню Победы. В центре города из-за этого движение транспорта будет затруднено.

Так, с 9:00 до 13:00 перекроют проезд по Невскому от Садовой улицы до Дворцового проезда, по самому проезду, а также по Адмиралтейскому проспекту от Гороховой до Невского и по Адмиралтейской набережной. Кроме того, нельзя будет проехать по нечетной стороне набережной Мойки от Невского до Мошкова переулка. И по четной от Невского до дома 22. Закроют Миллионную улицу, Певческий проезд, набережную Зимней канавки и Дворцовую набережную от Дворцового до Троицкого мостов.

ИСТОЧНИК KP.RU