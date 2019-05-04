В Петербурге открылся Фестиваль ледоколов

СЕГОДНЯ 13:36 2019-05-04T14:02:36+03:00

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В городе на Неве уже в шестой раз стартовал Фестиваль ледоколов. Торжественное открытие его прошло в 13:00 в субботу, 4 мая, на набережной Лейтенанта Шмидта. Продлится необычный праздник всего два дня. А увидеть знаменитый «Вальс буксиров» можно будет в акватории Большой Невы 5 мая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/706762" frameborder="0"></iframe> В Петербурге готовятся к «танцу буксиров» на Неве.В Северной столице проходит ежегодный парад ледоколов

Как и всегда, во время Фестиваля будет доступен для посещения не только ледокол-музей «Красин», но и действующие громадины, которые открыли специально для праздника. Это ледоколы «Капитан Сорокин», «Мудьюг», «Иван Крузенштерн», «Санкт-Петербург». После окончания Фестиваля они отправятся обратно на места своей службы.

Площадки праздника в этом году разместились вдоль набережной Лейтенанта Шмидта от 14 до 21 линии Васильевского острова. А также на территории у ледокола-музея «Красин» и Английской набережной ниже Благовещенского моста. В программе Фестиваля - выставки, лекции, кино, мастер-классы, викторины и другие тематические развлечения. Попасть на праздник ледоколов можно 4 и 5 мая с 12:00 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU