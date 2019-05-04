2019-05-04T14:33:09+03:00
Происшествия

У петербурженки украли с банковской карты 115 тысяч рублей

Деньги исчезли после ухода ее сожителя
Евгения МОСКВИНА
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У жительницы Северной столицы пропали деньги с банковской карты.У жительницы Северной столицы пропали деньги с банковской карты.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сам ушел и деньги забрал - жительница Кировского района Северной столицы осталась без кавалера и без сбережений. После ухода тридцатилетнего сожителя петербурженка не нашла своих банковских карт. А потом и денег на них – вместе с бывшим любовником исчезли и 115 тысяч рублей. После чего 32-летняя женщина решила обратиться в полицию. 3 мая она пришла к правоохранителям с заявлением, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Она сообщила о том, что после ухода сожителя 1989 года рождения обнаружила отсутствие банковских карт, а чуть позже обнаружила снятие денежных средств в сумме более 115 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Теперь полиции предстоит разобраться, связаны ли пропавшие деньги с сожителем женщины. Правоохранители уже выясняют обстоятельства произошедшего и проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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