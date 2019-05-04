Патриарх Кирилл перенес поездку в Петербург

СЕГОДНЯ 15:09 2019-05-04T15:09:46+03:00

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отложил свою поездку в Северную столицу на более позднее время. Он планировал прибыть в Петербург, чтобы провести освящение собора Новодевичьего монастыря 5 мая. Однако накануне, 4 мая, стало известно, что визит предстоятеля Русской православной церкви переносится, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря патриарха священника Александра Волкова, поездку в городе на Неве пришлось отложить из-за его насыщенного графика в последние дни и большого количества мероприятий.

- Поездка перенесена на конец мая. В связи с многочисленными богослужениями и встречами, проходившими в последние дни, в рабочем графике патриарха сегодня и завтра перерыв, - цитирует ТАСС Александра Волкова.

ИСТОЧНИК KP.RU