2019-05-04T15:09:46+03:00
Общество

Патриарх Кирилл перенес поездку в Петербург

Освящение собора Новодевичьего монастыря состоится в конце мая
Евгения МОСКВИНА
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Патриарх Кирилл прибудет в Петербург в конце мая.Патриарх Кирилл прибудет в Петербург в конце мая.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отложил свою поездку в Северную столицу на более позднее время. Он планировал прибыть в Петербург, чтобы провести освящение собора Новодевичьего монастыря 5 мая. Однако накануне, 4 мая, стало известно, что визит предстоятеля Русской православной церкви переносится, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря патриарха священника Александра Волкова, поездку в городе на Неве пришлось отложить из-за его насыщенного графика в последние дни и большого количества мероприятий.

- Поездка перенесена на конец мая. В связи с многочисленными богослужениями и встречами, проходившими в последние дни, в рабочем графике патриарха сегодня и завтра перерыв, - цитирует ТАСС Александра Волкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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