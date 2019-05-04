На улице Ушинского появились перевернутые дорожные знаки
На одном из переходов по улице Ушинского петербуржцы увидели необычные дорожные знаки. Закрепленные ранее на светофорном столбе, они повисли вверх ногами под сигнальным устройством. Так, знаки «Пешеходный переход» и «Осторожно дети» теперь оказались явно не в поле зрения проезжающих автомобилистов. О «перевертышах» рассказали местные жители в соцсети и опубликовали фото с ними в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное».
Можно предположить, что упавшие дорожные знаки стали «жертвами» прошедшего по Петербургу ветра. Напомним, вчера, 3 мая, в городе объявили желтый уровень погодной опасности. Синоптики и МЧС предупреждали жителей Петербурга и Ленобласти о непогоде: дожде и сильных порывах ветра – до 24 метров в секунду в отдельных районах. Стихия продолжила бушевать и в субботу, 4 мая. Сегодня в городе ветер может достигать скорости 15 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU