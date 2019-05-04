На улице Ушинского появились перевернутые дорожные знаки

СЕГОДНЯ 15:36 2019-05-04T15:36:50+03:00

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На одном из переходов по улице Ушинского петербуржцы увидели необычные дорожные знаки. Закрепленные ранее на светофорном столбе, они повисли вверх ногами под сигнальным устройством. Так, знаки «Пешеходный переход» и «Осторожно дети» теперь оказались явно не в поле зрения проезжающих автомобилистов. О «перевертышах» рассказали местные жители в соцсети и опубликовали фото с ними в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное».

Можно предположить, что упавшие дорожные знаки стали «жертвами» прошедшего по Петербургу ветра. Напомним, вчера, 3 мая, в городе объявили желтый уровень погодной опасности. Синоптики и МЧС предупреждали жителей Петербурга и Ленобласти о непогоде: дожде и сильных порывах ветра – до 24 метров в секунду в отдельных районах. Стихия продолжила бушевать и в субботу, 4 мая. Сегодня в городе ветер может достигать скорости 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU