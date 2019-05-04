2019-05-04T16:09:04+03:00
Происшествия

В Петербурге за сутки умерли два подростка

В причинах смерти разбираются специалисты
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
В Петербурге погибли два подростка.В Петербурге погибли два подростка.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

За сутки в Северной столице умерли два подростка. Смерти произошли в разное время и в разных местах. И в обоих случаях внешние следы насилия обнаружены не были, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Около 8 часов утра 3 мая в квартире на улице Писарева в Адмиралтейском районе родственники обнаружили труп 16-летнего подростка. По предварительной информации, квартира эта принадлежит бабушке погибшего юноши.

В этот же день около 12 часов труп подростка нашли в другом районе Петербурга - Московском. Обнаружили его в Центре содействию семейному воспитанию №11 на проспекте Космонавтов. Погибшим был 15-летний мальчик.

В причинах этих двух смертей предстоит разобраться специалистам. Следственный комитет уже проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В метро Петербурга рассказали, почему вагоны ночуют в тоннелях
В Петербурге выпустят самый масштабный сборник стихов Александра Володина
На улице Ушинского появились перевернутые дорожные знаки
Патриарх Кирилл перенес поездку в Петербург
У петербурженки украли с банковской карты 115 тысяч рублей
В Петербурге открылся Фестиваль ледоколов
В Петербурге на Радоницу запустят больше трамваев и троллейбусов
В Петербурге потеплеет к 9 мая
Праздник корюшки в Петербурге возглавил топ майских гастрособытий
Нетрезвый мужчина прогулялся по телецентру в Луге
Данила Козловский отметил день рождения на яхте в Петербурге
На проспекте Славы перевернулась иномарка
Петербургских уличных художников задержали в Ижевске из-за дельфинов
Из квартиры на Парадной вынесли золотые монеты и слитки
В «Ночи музеев» поучаствую 28 музеев Ленобласти
В День рождения спама в Петербурге появилось граффити с Пушкиным, разгребающим письма
В Красном Селе нелегал связал и изнасиловал 10-летнюю девочку
Анастасия Волочкова помирилась с матерью после многих лет вражды
На месте пожара на шоссе Революции нашли четыре мины и снаряда времен Великой Отечественной
Рой Джонс-младший едет в Петербург
В Петербурге и Ленобласти объявили желтый уровень опасности
Энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за сильного ветра
Следователи проверят семью, где воспитывают «детей-маугли»
Петербуржцам покажут лучших лошадей России и мира
В Петербурге водитель легковушки скончался после столкновения с фурой
В Ленинградской области упавшее на машину дерево убило пенсионерку
Мокрый снег и штормовой ветер: Спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Петербурге
«Питер, большое спасибо»: 25-летний форвард Николай Прохоркин ушел из СКА