В Петербурге за сутки умерли два подростка

СЕГОДНЯ 16:09 2019-05-04T16:09:04+03:00

Изменить размер текста: A A

За сутки в Северной столице умерли два подростка. Смерти произошли в разное время и в разных местах. И в обоих случаях внешние следы насилия обнаружены не были, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Около 8 часов утра 3 мая в квартире на улице Писарева в Адмиралтейском районе родственники обнаружили труп 16-летнего подростка. По предварительной информации, квартира эта принадлежит бабушке погибшего юноши.

В этот же день около 12 часов труп подростка нашли в другом районе Петербурга - Московском. Обнаружили его в Центре содействию семейному воспитанию №11 на проспекте Космонавтов. Погибшим был 15-летний мальчик.

В причинах этих двух смертей предстоит разобраться специалистам. Следственный комитет уже проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU