В Петербурге за сутки умерли два подростка
За сутки в Северной столице умерли два подростка. Смерти произошли в разное время и в разных местах. И в обоих случаях внешние следы насилия обнаружены не были, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Около 8 часов утра 3 мая в квартире на улице Писарева в Адмиралтейском районе родственники обнаружили труп 16-летнего подростка. По предварительной информации, квартира эта принадлежит бабушке погибшего юноши.
В этот же день около 12 часов труп подростка нашли в другом районе Петербурга - Московском. Обнаружили его в Центре содействию семейному воспитанию №11 на проспекте Космонавтов. Погибшим был 15-летний мальчик.
В причинах этих двух смертей предстоит разобраться специалистам. Следственный комитет уже проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU