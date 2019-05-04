2019-05-04T19:51:51+03:00
Происшествия

С дома на набережной Фонтанки обрушилась штукатурка

Об этом рассказали очевидцы
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге на набережной Фонтанки с дома обвалилась штукатурка. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге на набережной Фонтанки с дома обвалилась штукатурка. Фото: vk.com/spb_today
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В центре Петербурга с одного из жилых домов рухнула штукатурка. Не выдержала часть фасада дома №76 на набережной реки Фонтанки. Об этом рассказали очевидцы в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

- Очередное обрушение штукатурного слоя фасада жилого дома. Прямо над входом в парадную! - сетует очевидец в соцсети.

Причем отвалившиеся кусочки попали не только на пешеходную часть у дома, но и достали до места, где припаркованы автомобили. К счастью, ни прохожие, ни машины не пострадали.

Очевидец также сообщил, что уже позвонил в службу 004 и обращение его зафиксировали. Судя по всему, отвалившуюся штукатурку с улицы скоро уберут. А в комментариях к записи горожане уже обсуждают, что проходить мимо старых домов в Петербурге становится страшно. «Дома представляют угрозу», «И по Невскому проспекту гулять нельзя» - возмущаются местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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