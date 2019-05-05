В Петербурге водитель автобуса отбился от двух грабителей, угрожавших пистолетом

СЕГОДНЯ 09:52 2019-05-05T09:52:52+03:00

Налетчики скрылись, так и не получив деньги

Изменить размер текста: A A

В Петербурге водитель автобуса дал отпор двум вооруженным налетчикам. ЧП произошло у дома по Тихоокеанской улице. Двое налетчиков стали угрожать мужчине пистолетом и требовать деньги. Но шофер оказался не из робкого десятка.

- 32 и 48-летний мужчины пытались похитить деньги 45-летнего водителя автобуса, но встретив активное сопротивление, ничего не похитив, скрылись с места происшествия, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Позже, около дома 212 по Выборгскому шоссе указанные граждане были задержаны и изобличены в совершении указанного преступления. При личном досмотре у одного из них изъят газовый аэрозольный пистолет.

Сейчас полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

ИСТОЧНИК KP.RU