2019-05-05T10:47:24+03:00
Происшествия

В Петербурге пьяный лихач протаранил машину ГИБДД

При задержании водитель попытался оказать сопротивление
Анна СВЕТЛАКОВА
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В Петербурге пьяный лихач устроил гонки с полицией. Выпившего водителя «Киа» сотрудники ГИБДД заметили в Калининском районе. Шофер несся на скорости и не реагировал на требования силовиков. В итоге полицейским пришлось пуститься за лихачем в погоню.

- Полицейские незамедлительно начали преследование, в результате которого водитель автомобиля «Киа» въехал в патрульную машину, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - За рулем автомобиля был 36-летний водитель. Он был остановлен в поселке Мурино. У мужчины имелись явные признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медосвидетельствования он отказался.

К слову, при задержании лихач стал материть полицейских и размахивать руками. Из-за этого его пришлось сковать в наручники.

Сейчас на водителя уже составили протоколы. Мужчину допрашивают силовики. Машину эвакуировали на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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