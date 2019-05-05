2019-05-05T11:14:02+03:00
Происшествия

На Арсенальной набережной каршеринговый автомобиль снес светофор

В аварии пострадал водитель
Роман ЛЯЛИН
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Водитель влетел в светофор Фото: ДТП и Чп ПетербургаВодитель влетел в светофор Фото: ДТП и Чп Петербурга
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Очередная авария с участием каршерингового автомобиля произошла на перекрестке Арсенальной набережной и Арсенальной улицы. Водитель на полном ходу не справился с управлением и вылетел с дороги.

- Снес светофор и повредил несколько машин, - рассказывают очевидцы. - Очень затруднил проезд в обе стороны.

По словам очевидцев, в аварии пострадал сам виновник ДТП. На месте происшествия пришлось дежурить сотрудникам ГИБДД, чтобы регулировать движение.

Сейчас в ДТП разбираются сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали произошедшего.

- Видно же, что мокрая дорога, холодно и темно, а он наверняка уже на лете, - рассуждают горожане. - Да еще и превысил, поздно что-то заметил, резко затормозил, вот и улетел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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