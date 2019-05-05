Российский боец Михаил Заяц сразиться с Бруно Сильвой в Петербурге

СЕГОДНЯ 12:13 2019-05-05T12:14:03+03:00

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Санкт-Петербург ожидает зрелищный бой между двумя известными спортсменами. За титул чемпиона M-1 Challenge сразятся Михаил Заяц с Бруно Сильвой.

- В Санкт-Петербурге в рамках петербургского экономического форума состоится грандиозный международный турнир по смешанным единоборствам MMA GRAND PRIX RUSSIA, - рассказывают организаторы. - В главном бою вечера победитель Гран-При Bellator Михаил Заяц сразится с действующим чемпионом M-1 Challenge в среднем весе Бруно Сильвой (Бразилия).

Бой пройдет 7 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU