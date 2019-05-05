Следователи проводят проверку после обнаружения ямы с телами жертв, расстрелянных фашистами

СЕГОДНЯ 12:35 2019-05-05T12:35:01+03:00

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В Новгородской области нашли захоронения жертв, расстрелянных во время Великой Отечественной войны. Тела нашли в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района. Свою проверку уже начали в СКР.

- В ходе осмотра места происшествия из ямы при раскопках извлечены пять скелетированных трупов, у троих из которых визуально зафиксированы, предположительно, огнестрельные ранения головы (черепа), также обнаружены и изъяты фрагменты личных вещей и одежды, - сообщают в СУ СКР по Новгородской области. - В непосредственной близости от могильника обнаружены и изъяты гильзы от автоматического оружия иностранного производства.

Сейчас следователи уже назначили проведение экспертиз, чтобы установить возраст, пол погибших и причины их смерти.

- По предварительным данным, у деревни Жестяная Горка в шести расстрельных ямах могут находиться останки свыше трех тысяч советских мирных граждан различных национальностей, среди которых женщины и дети, казненные оккупантами в 1941-1943 годах, - добавляют следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU